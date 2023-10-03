Meteoroloji o bölgeleri böyle uyardı! Bölgeye kuvvetli sağanak yağış geliyor, hemen önlem alın! MGM hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren geçerli olmak üzere yurdun doğu ve güneydoğu bölgeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Ayrıca Mersin ve çevresi için de önümüzdeki 2 saatlik periyotta sağanak ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Geçtiğimiz hafta özellikle İstanbul ve çevresinde etkili olan yağışların ardından bu hafta da yurdun doğu bölgesi için sağanak yaış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ağrı, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Mardin’in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Mersin için de önümüzdeki iki saat içerisinde kuvvetli sağanak uyarısı veren MGM, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

'Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

ÖNE ÇIKAN VİDEO