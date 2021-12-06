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Gündem Meteoroloji kar ve yağmur uyarısında bulundu
Gündem

Meteoroloji kar ve yağmur uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Ege bölgeleri için sel uyarısı yaptı. Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerde ise bu hafta kar bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 05:51:00 -
Meteoroloji kar ve yağmur uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumuyla ilgili tahminlerde bulundu.

Tahminlere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz bölgesi ve Batı Karadeniz'in batısında yağışlar etkili olacak.

Akdeniz ve Ege'ye sel uyarısı

Ege ve Akdeniz için sel uyarısı yapan Özdemirci, "İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde salı günü için aşırı yağışlar görünebilir. Sel beklentimiz var. Vatandaşlarımız sele karşı dikkatli olsunlar" açıklamasını yaptı.

Sıcaklıklar düşüyor

3 büyük kentte hava sıcaklığı bugünden itibaren hissedilir şekilde azalacak. İstanbul ve Ankara'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de perşembe gününe kadar yağmur var.

Çarşamba kar bekleniyor

Çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor.

Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

 

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