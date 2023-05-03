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Yerel Meteoroloji İstanbul'u uyardı!
Yerel

Meteoroloji İstanbul'u uyardı!

Yeniakit Publisher
2023-05-03 14:28:00 -
Meteoroloji İstanbul'u uyardı!

Marmara Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buralarda yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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