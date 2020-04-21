  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Meteoroloji İl Müdürü Akıllıer memleketine atandı

Karabük Meteoroloji İl Müdürü olarak görev yapan Ahmet Akıllıer, Çorum’a Meteoroloji İl Müdürü olarak atandı.

2020-04-21 18:18:18 -
Meteoroloji İl Müdürü Akıllıer memleketine atandı

Karabük Meteoroloji İl Müdürü olarak görev yapan Ahmet Akıllıer, Çorum’a Meteoroloji İl Müdürü olarak atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti. 2012 yılından beri Karabük Meteoroloji İl Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Akıllıer, memleketi olan Çorum’a Meteoroloji İl Müdürü olarak atandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı