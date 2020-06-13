Meteoroloji iki ili sağanak yağışlara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı’yı sağanak yağışlar dolayısıyla oluşabilecek risklere karşı uyardı. Uyarıda vatandaşların 12.00-22.00 saatleri arasında dikkatli olmaları istendi.

Kırıkkale Valiliği, Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayı paylaştı. Ani su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı 12.00 ile 22.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerektiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale ile Ankara’nın doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m/12saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.