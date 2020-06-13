  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Meteoroloji iki ili sağanak yağışlara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı’yı sağanak yağışlar dolayısıyla oluşabilecek risklere karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:12:22 -
Meteoroloji iki ili sağanak yağışlara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı’yı sağanak yağışlar dolayısıyla oluşabilecek risklere karşı uyardı. Uyarıda vatandaşların 12.00-22.00 saatleri arasında dikkatli olmaları istendi.


Kırıkkale Valiliği, Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayı paylaştı. Ani su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı 12.00 ile 22.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerektiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale ile Ankara’nın doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m/12saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı