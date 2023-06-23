  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'de hareketli saatler! Aziz Yıldırım'dan flaş karar

Kırmızı kategoride yer alıyordu. Terörist Abdurrahman Çadırcı öldürüldü! MİT'ten Kamışlı'da operasyon

İşte size rasyonel zemin! Faiz ile birlikte, dolar da yükseldi!

Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu kaza geçirdi

Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

Zelenski'den: Ülkenin "Rusya radyasyon sızıntısına neden olmayı planlıyor" iddiası! O duyuruyu ilan etti!

Rezillik diz boyu! "Celal Şengör sever porno izlemeyi"

Hande Fırat duyurdu! Arap ülkelerinden Türkiye hamlesi ile hedef: Altı ay içinde milyarlarca dolarlık teklif

Rusya onlarca ülkenin merak ettiği duyuruyu yaptı: Türkiye teklifimizi kabul etti

Arap ülkelerinden milyarlarca dolarlık Türkiye hamlesi! O sektöre para akıtacaklar
Yerel Meteoroloji iki bölgeyi uyardı!
Yerel

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı!

Yeniakit Publisher
2023-06-23 13:25:00 -
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı!

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Artvin çevreleri, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23