Meteoroloji hava durumu tahminini! Orhan Şen'den İstanbul için uyarısı: Dışarı çıkmayın! Sarı alarm vermişti

Yurt genelinde sıcak hava etkisi sürüyor. Meteoroloji'nin haftalık yayınlanan raporunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar sürerken Batı'da sıcaklar devam edecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için nem ve sıcaklık uyarısında bulundu. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceden fazla olacağını belirten Şen, "Dışarı çıkmayın" dedi. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SICAKLIK VE NEM UYARISI

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün İstanbul 36-37C. Şehir içinde 39-40C. Gökdelenlerin bölgesinde 41-43C olacaktır. Hissedilen sıcaklık daha da yüksek. Dışarı çıkmayın. Nem hala yüksek. Pazartesi gününden itibaren nemin azalacağını tahmin ediyorum.

Bugün öğlen yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yıldırım ani sel ve su baskınlarına dikkat. Ortalamanın 5-7 derece üzerinde olan hava sıcaklığı artmaya devam edecek.

TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖSTERDİ

İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi. Dışarıda olan bazı vatandaşlar park ve gölgelik alanları tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize atlayarak serinledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve 14 ili sarı kodla uyardı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara’da öğlen saatlerinde etkisini artıran sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji sarı alarm vermişti: Ankara'da sağanak etkili oluyor

Meydana gelen sel nedeniyle kentteki bazı caddeler ve yollar sular altında kalırkten, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için yoğun çaba verdi.

Meteoroloji'nin açıklamasına göre sağanak yağış, bugün 19.00'a kadar etkisini sürdürecek.

Ankara Valiliği'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Bugün Ankara’da Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış bekleniyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.