Meteoroloji gün verdi! 13 il için kar yağışı uyarısı

Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına görülecek. Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de, Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra görülmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.

Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Çok sayıda ile sağanak uyarısı

Güncel haritaya göre başta Salı günü İstanbul ve Edirne olmak üzere çok sayıda ilde salı günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Kar yağışı geliyor

Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır.

6 Aralı Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu akşam ilk saatlerde Muş çevreleri, Ağrı'nın güney kesimleri, Van ve Bitlis'in kuzey kesimlerinin, gece saatlerinde Hakkari'nin güneyinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ve kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.