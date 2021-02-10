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Gündem Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları açıklandı mı?
Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2021/3 başvuru sonuçları: Son dakika kamu personel alımı haberi. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları (KPSS-2021/3) ÖSYM tarafından açıklandı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 15:11:00 - 2021-02-10 15:12:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları açıklandı mı?

28 Ocak - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/3 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları için tıklayın

 

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