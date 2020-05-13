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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için uyarıda bulundu

Sıcaklıkların, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:05:00 -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu hafta sonu cuma gününden itibaren gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

Sıcaklıkların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve "uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık" değerlerini yer yer aşabileceği öngörülüyor.

Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması önem taşıyor.

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