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Aktüel Meteoroloji duyurdu! Yarın bekleniyor
Aktüel

Meteoroloji duyurdu! Yarın bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:59:00 -
Meteoroloji duyurdu! Yarın bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın günün ilk saatlerinde güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

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