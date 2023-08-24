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Yaşam Meteoroloji duyurdu, tarih verildi! Türkiye'nin 21 il için yüksek sıcaklık uyarısı: Termometrelere ateş yağacak!
Yaşam

Meteoroloji duyurdu, tarih verildi! Türkiye'nin 21 il için yüksek sıcaklık uyarısı: Termometrelere ateş yağacak!

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:54:00 - 2023-08-24 22:54:57
Meteoroloji duyurdu, tarih verildi! Türkiye'nin 21 il için yüksek sıcaklık uyarısı: Termometrelere ateş yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için çok büyük sıcaklık uyarısı yaptı. Bu illerde en yüksek sıcaklığın 35 derece ve üzerine çıkması beklenirken, vatandaşların öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları istendi. Yüksek sıcaklık geliyor: hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Bu illerde en yüksek sıcaklığın 35 derece ve üzerine çıkması beklenirken, vatandaşların öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak havalar, bazı illerde etkisini bir hayli fazla göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 21 ilde etkisini gösterecek.

Bu kapsamda 25 Ağustos Cuma günü 21 ilde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan güneş ışıklarının dik açıyla geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.

 Meteoroloji’den bu konuda yapılan uyarıda, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi. (medyatavaya)

İŞTE İLLERE GÖRE DURUM:

Manisa: 38
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İzmir: 36

Aydın: 39

Denizli: 39

Muğla: 37

Isparta: 36

Adana: 36

Osmaniye: 36

Kahramanmaraş: 40

Kilis: 39

Gaziantep: 38

Adıyaman: 39

Şanlıurfa: 38

Mardin: 36

Şırnak: 36

Siirt: 38

Batman: 40

Diyarbakır: 38

Elazığ: 35

Tunceli: 35

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