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Yaşam

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki o illeri uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:14:00 -
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki o illeri uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde öğleden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En düşük 7 derece ölçüldü

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı'da 27,  Kars'ta ve Ardahan'da 26, Erzurum'da 25 derece olması öngörülüyor.

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Yorumlar

mossad olsa abdde veya başka yerde yaşaayn bir tane fetöcü bırakmazdı! erkam tufandan girer ekrem dumanlıdan çıkardı! ama miti topalın itlerine bıraktıysan unutacaksın!
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mossad olsa abdde veya başka yerde yaşaayn bir tane fetöcü bırakmazdı! erkam tufandan girer ekrem dumanlıdan çıkardı! ama miti topalın itlerine bıraktıysan unutacaksın!
  • Yanıtla
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