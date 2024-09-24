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Yaşam Meteoroloji danışmanı "Yaz geri geliyor" deyip tarih verdi
Yaşam

Meteoroloji danışmanı "Yaz geri geliyor" deyip tarih verdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Meteoroloji danışmanı "Yaz geri geliyor" deyip tarih verdi

Havalar serinledi, kış geliyor derken Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'den şok açıklamalar geldi. Şen, sağanağın yerini yaz sıcaklarına bırakacağını duyurdu. Şen, hafta sonunu işaret edip "Bu pastırma sıcağı değil yaz geri gelecek" ifadelerini kullandı.

Başta Karadeniz olmak üzere yurt geneli geçtiğimiz hafta sonbaharı yaşadı. Sağanak ve soğuk etkisi etkisini bu hafta yitirecek.  

Birçok ilde sağanak yağış etkili olmuş, bazı bölgelerde ise taşkınlar görülmüştü.

Önümüzdeki günlerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava yaşanacak.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Hafta sonu yurtta sıcakların artarak yaz değerlerine ulaşacağını söyleyen Şen, bu sıcakların 'pastırma sıcağı' olmadığının da altını çizdi.

"BU PASTIRMA SICAĞI DEĞİL YAZ"

Prof. Dr. Orhan Şen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yaz geri geliyor. Bugünden itibaren sıcaklıklar artmaya başlıyor. İç ve doğu bölgelerde ortalamanın altına inen sıcaklıklar üstüne çıkacak. Hafta sonu yurtta daha da artarak yaz değerlerine ulaşacak. Hafta sonu Aydın, Manisa, Muğla, Hatay, Adana'da aşırı sıcaklar etkili olacak.

Bu pastırma sıcakları değil. Pastırma sıcakları kasım ayında gece sıcaklıklarının düşmesi gerek. Öğlen ile gece ardından 20 derece civarında fark olursa pastırma sıcakları denir.

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