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Gündem Meteoroloji Burdur için sarı uyarı! Kuvvetli geliyor
Gündem

Meteoroloji Burdur için sarı uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Burdur için 'sarı' uyarıda bulunarak fırtına beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 16:23:00 -
Meteoroloji Burdur için sarı uyarı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) yüksek kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 09 Şubat Çarşamba günü zamanla kuvvetli rüzgarın kuzey ve kuzeydoğuya döneceği, 10 Şubat Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor” uyarısında bulundu.

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