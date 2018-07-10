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Mete Yarar'ın eşi Gülnaz Kudunoğlu kimdir?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile bugün evlendi. Çiftin nikah şahitliğini İzzet Çapa ve Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş yaptı. Peki Mete Yarar ile Gündüz Kudunoğlu kimdir ? İşte haberin tüm detayları...

10 Temmuz 2018 Salı 01:46
Mete Yarar'ın eşi Gülnaz Kudunoğlu kimdir?

Güvenlik Uzmanı aynı zamanda yazar Mete Yarar, Gülnaz Kudunoğlu ile Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini İzzet Çapa ve Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş yaptı.

Öte yandan ikinci evliliğini gerçekleştiren Mete Yarar'ın önceki evliliğinden de bir oğlu bulunuyor. Gülnaz Kudunoğlu, bir dönem Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu üye olarak basın sözcülüğü görevini yürütmüştü.

GÜLNAZ KUDUNOĞLU KİMDİR? 

Gülnaz Kudunoğlu,1972 yılında doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu. 1992 yılından itibaren kesintisiz olarak medya sektöründe çalıştı. 2003 yılında kurduğu Strateji Parkı İletişim Danışmanlığı şirketinde yönetici olarak çalışmalarına devam eden Gülnaz Kudunoğlu'nun daha önceki evliliğinden bir kızı bulunuyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 01:46
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