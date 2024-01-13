Mete Yarar'dan salvolar! CHP'lileri yamulttu

Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı.

Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu. Çatışmalarda 4 personel de yaralandı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, acı gecede çıktığı canlı yayında teröre ve destekçilerine sert tepki gösterdi.

"Teröristlerin siyasi uzantılarının Ankara'da parmak sallamasına izin verirseniz, Irak'ta da bu saldırıya uğrarsınız." diyen Yarar, DEM Partililerin CHP'ye gelirken kırmızı halı ile karşılanmasına da gönderme yaptı.

Yarar'ın "Kırmızı halılarla karşılıyorsunuz. Şeffaf ilişkiler kuruyorsunuz. Memleketin bin yıllık tarihini hesabını sordurmaya başlıyorsunuz. Tarih sizin benim namusum. Bu ülkenin toprakları kadar bu ülkenin tarihi de namusu." sözleri dikkat çekti.

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İşte Mete Yarar'ın acı gecede canlı yayındaki sözleri:

"Mesele şu, Hisar'dan toprak alacağını hissettiren bizlerde ne hata var? Oraya gelerek buradan bir başarı elde edeceği işaretini nereden aldı bu adamlar?

Yaklaşık 15 günden beri tartışmalara bakın. Büyük büyük parmak sallamalar. Geçmişle hesaplaşmalar. Bin yıllık hesapların dökülmesi.

Şu 15 günden beri dinlediğim hikayelere bakıyorum. Bu kavgayı Mehmetçik mi yapsın? Nasıl olsun yıkıyoruz her şeyi üzerlerine, bu tartışmayı da onlar mı yapsın?

Bu kadar rahat parmak sallanan bir ülke görmedim. Arkadaşlar siz nereden buluyorsunuz bu kadar büyük cürreti?

Memleketin göbeğinde Ankara'da bu kadar rahat parmak sallarsatırsanız, Irak'ta da bu saldırıya uğrarsınız. Basmayın damarıma. Ankara'nın göbeğinde parmak sallattırıyorsunuz. Kırmızı halılarla karşılıyorsunuz. Şeffaf ilişkiler kuruyorsunuz. Memleketin bin yıllık tarihini hesabını sordurmaya başlıyorsunuz. Tarih sizin benim namusum. Bu ülkenin toprakları kadar bu ülkenin tarihi de namusu."

Mete Yarar'a destek veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, X hesabından şunları yazdı: