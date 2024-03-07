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Teknoloji Mete Yarar'dan Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili olay çıkış: O kadar tuhaf bir yere geldi ki buna ne denir?
Teknoloji

Mete Yarar'dan Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili olay çıkış: O kadar tuhaf bir yere geldi ki buna ne denir?

Yeniakit Publisher
2024-03-07 19:56:00 -
Mete Yarar'dan Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili olay çıkış: O kadar tuhaf bir yere geldi ki buna ne denir?

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, geçtiğimiz haftalarda ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili konuştu.

Gölcük Belediyesi, Türkiye’nin son yıllarda savunma ve teknoloji alanında yaptığı atılımların ele alındığı ikinci paneli olan “Gelecek Yüzyılda Türkiye” konulu paneli yoğun katılımla gerçekleştirdi. Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanında geldiği nokta ve hedeflediği çalışmaların ele alındığı panelde Sosyolog, TV Programcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Doç.Dr. Hulki Cevizoğlu ile Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’ın anlatımları yoğun alkış aldı.

Salon hınca hınç doldu

Programa konuşmacıların yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe temsilcileri, HARB-İŞ sendikası üyeleri, STK’lar ile çok sayıda izleyici katıldı. Başkan Sezer, programın açılış konuşmasında salonu tamamen dolduran izleyicilere teşekkür etti.

Türkiye’nin bu anlamda daha da güçlü bir konuma geleceğine inanıyoruz

Türkiye’nin dünyadaki rolünün giderek güçlenmeye devam ettiğini söyleyen Sezer, “Gelecek Yüzyıl’da Türkiye diyoruz ama aslında Türkiye Yüzyılı başladı. Türkiye Yüzyılı’nda inşallah dünyada nizam-ı alem için, kızıl elma için, dünyada adaletin gerçekleşmesi için Türkiye’nin rolünün çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Savunma sanayiinde yapılan yatırımlarla Türkiye’nin bu anlamda daha da güçlü bir konuma geleceğine inanıyoruz” dedi.

Buna ‘Devrim’, buna ‘Emperyalizme başkaldırı’ demezsiniz de ne dersiniz?”

Konuşmasına milli muharip uçak Kaan’dan övgüyle söz ederek başlayan Mete Yarar, “O kadar tuhaf bir yere geldik ki, iki tane zor iş; bir tanesi denizaltı, bir tanesi de uçak. İki tane zor dal. Dünya’nın 5. nesil uçağını yapıyorsunuz ve Dünya’da bunu yapabilen 4. ülke oluyorsunuz. Biz daha 4. nesil uçak yapmadan 5. nesil uçağa direk girdik. Buna ‘Devrim’, buna ‘Emperyalizme başkaldırı’ demezsiniz de ne dersiniz?” diye konuştu.
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13 senede 5. Nesil uçağı yapmışsınız

Yarar, “Dünya’da 120 yıldan beri uçak uçuruluyor. 120 yıldan beri uçak sektörü var. 120 yılın sonunda siz 2011’den başlayarak kendinizi geliştirerek yaklaşık 13 senede 5. Nesil uçağı yapmışsınız. Siz 110 yıl farkı nasıl kapattınız? Birincisi siyasi iradeyle, ikincisi mühendisler, üçüncüsü toplumun destek vermesi, dördüncüsü bunları yapabilen teknik kapasiteye sahip işçilerimiz. Çok şükür bunların hepsine sahibiz” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı ülkenin başarı olmasını istememek bir ruhsal hastalık

Sosyolog ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili olan Hulki Cevizoğlu ise şöyle konuştu: “Yaşadığı ülkenin başarı olmasını istememek bir ruhsal hastalık. Bundan hoşlanmayan; ‘Denizaltı yapmasın, İHA, SİHA, Kaan uçaklarını yapmasın, Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot göndermesin’ diyen bir kesim var. Bir partiden olmak şart değil, esas olan vatansever olmak.”

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