Mete Yarar'dan çarpıcı açıklama: Başardığımızda başka evrelere gideceğiz!

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO 2021'den izlenimlerini ve Türk savunma sanayisinin geldiği son aşamayı SuperHaber Youtube kanalında canlı olarak aktardı.

SAHA İstanbul'un bir teknoloji kümelenmesi olduğunu belirten Yarar, "Türkiye'nin çok önemli kuruluşlarının bir araya geldiği ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemini şekillendirmek için güç birliği yaptığı bir fuar. Pandemi döneminde solunum cihazlarında sıkıntı olmuştu. Bir yerden bir yere satılması engellenmişti. O dönemde SAHA İstanbul ekibi bir araya gelip kısa sürede solunum cihazı yapıp Türkiye'ye ve yurt dışına göndermişti. Gururla atamızın izinden giden, ülkeye hizmet eden, geleceğe yatırım yapan bir yer burası. Cumhuriyeti yukarı doğru taşıyacak milli ve bağımsız ekonomi için bir araya gelinen bir fuar." ifadelerini kullandı.

'Artık Türkiye'nin yapmak zorunda kaldığı tek şey uçaktır'

Savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çeken Yarar şu ifadeleri kullandı:

Birkaç yıl içinde savunma sanayinin üretmiş olduğu hava savunma sistemleri katmanlarının nereye geldiğinin farkında mısınız? S-400 ya da Patriot'tan önceki son dilim olan füzenin atış testleri Sinop'ta yapıldı. Önce Korkut, çekili bataryaların modernizasyonu, Sungur, Hisar-A, Hisar-A+, Hisar-O+, Hisar-RF ve şimdi de Siper dediğimiz füze atışları... Bunların büyük bir kısmı envantere girdi ve TSK'ya teslim edilmeye başlandı. Bizim şu an geldiğimiz katman S-400'den önceki son aşama. Bu katmanlar üzerine inşa edilmesi gerekiyor ki S-400'de görevini yapabilsin.

Hava savunma sistemleri yapmayı yapmışsanız aslında zoru yapmışsınız demektir. En zoru helikopter, uçak yapmaktır. Hava savunma sistemleri yaptınız. Artık Türkiye'nin yapmak zorunda kaldığı tek şey uçaktır. Milli Muharip Uçak anlamında da son aşamadayız. Bu aşamayı başardığımızda çok farklı evrelere doğru gideceğiz.