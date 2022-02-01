Mete Yarar'dan ABD'li büyükelçi ile İmamoğlu görüşmesine ilişkin çarpıcı sözler

CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu programa katılanlardan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçilerle peş peşe yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.



Mete Yarar, bir ülkeye gönderilecek elçinin elçiyi gönderen ülkenin o ülke ile ilgili planlarının ne olduğunu ortaya koyması açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek "Eğer ikili anlaşmalar yapılmak isteniyorsa Dışişleri konusunda daha deneyimli bir elçi tercih edilir, eğer siyasal anlamda bir kurgu yapmaya çalışıyorlarsa da siyaset kökenli birisi gelir." dedi.

ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği son büyükelçi Jeffry Flake'in siyaset kökenli olduğunu dile getirerek "Joe Biden'in ABD'deki seçim öncesi Türkiye'ye yönelik yaklaşımına baktığımızda Türkiye'de ne yapmak istediklerini açıkça söylemişlerdi. Daha önceki görev aldığı dönemde Türkiye'ye yönelik neler yaptığını da herkes bilir. Büyükelçi'nin Cumhurbaşkanı'na kabul mektubunu vermesinden hemen sonra İstanbul'a gelmesi de tamamen bir mesaj amaçlıdır. Başkanın gizlemediğini büyükelçi neden gizlesin ki!" dedi.

"Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kopuşa doğru gidiyordu..."

"Şu anda ortamın sütliman olmasının Türkiye'den ziyade, yukarıda Ukrayna, aşağıda Suriye, Avrasya'da bir Çin krizi gibi olaylar varken şu anda Türkiye ile ABD ilişkileri gerilim yaratmayacak şekilde donduruldu" diyen Yarar, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kopuşa doğru gidiyordu, ama bu kopuş Amerikanın bölgedeki bütün çıkarlarını riske atma haline dönmüştü. Ama dondurmadıkları birşey var o da Türkiye'deki siyaseti dizayn etme planlarından asla vazgeçmiş değiller. Bunu da gizlemiyorlar. Biz bunu da Türkiye'ye gönderdikleri paralardan, fonladıkları fondaşlardan ve Türkiye'de ilişki kurdukları kişilerden alıyoruz." dedi.

"ABD'nin bir niyeti var"

"Türkiye'ye gelmeden önce Senato'da Türkiye hakkında bu kadar sert konuşan bir kişinin Türkiye'ye elçi olarak geldiğini hatırlamıyorum" diyen Yarar "Türkiye'ye gelenler içinde Türkiye'ye ders verir tavrında olan biri Türkiye'ye gelmezdi. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler Kıbrıs Barış Harekatı sırasında çok sertti. 80 darbesi öncesinde çok daha sertti. Ama bu dönemde, söylemler, yapılanlar, irtibatlar, geleceğe yönelik vaatlere baktığımızda Türkiye'nin siyasetini dizayn etmekten vazgeçmediğini göstermektedir. ABD'nin bir niyeti var bu niyetini de dolaşarak, görüşerek herkese gösterecek" dedi.