Mete Yarar yerden yere vurdu: FETÖ'cü hakimlerle bugünün hakimlerini aynı kefeye koyuyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Kavala ve Demirtaş’ın tahliye edilmesine yönelik sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar canlı yayında Arınç'ı bombaladı:

"Bülent Arınç'ın Türkiye'deki karşılığı nedir?"

Bülent Arınç bu konuşmayı yapmadan önce bir anket yapsaydık Türkiye'de. Deseydik ki bütün partililere 'Bülent Arınç'ın Türkiye'deki karşılığı nedir?' Sizce ne kadar bir özgül ağırlık çıkardı. Bence hiçbir şey çıkmazdı. Çünkü özgül ağırlığınızın olabilmesi için önce eşit adalet dağıtmanız, eşit vicdanlı olmanız lazım. Kozmik oda, barikatlar, Ergenekon-Balyoz gibi mevzular varken o dönemin gazetecileriyle, hangileriyle helalleştin. Hangisiyle onların haklarının iade edilmesiyle ilgili bir süreçte onlar adına hak talep ettin. Yani dedi mi "Ben o zaman TBMM Başkanıydım. Onların haklarını iade etmekle ilgili uğraşamadım" Ama bugün çıkıp evine gelen KHK ile atılan bir FETÖ'cünün hakkını savunmakla ilgili konuşmanın onda birini acaba sarf etti mi. Operasyonlarda eşini, hayatını, her şeyini kaybedenler var, siz hiçbiriyle ilgili Bülent Arınç'tan en ufak bir konuşma duydunuz mu. Ben bugüne kadar duymadım. Ve o zaman da özgül ağırlığı olan bir makamı temsil ediyordu. TBMM başkanıydı.

"Ben rüzgar gülü adam istemiyorum"

Ne zaman laf ettiğini söyleyeyim. kamuoyu aleyhine döndüğü anda. Ben rüzgar gülü adam istemiyorum. Ben herkes karşı çıkarken dik durmasını istiyorum.

"FETÖ'cü hakimleriyle bugünün hakimlerini aynı kefeye koyuyorsun"

Zaman kavramı var. Helalleşmek gerekirse, ilk canı yananla helalleşirsin. Daha birisinin mahkemesi bitmedi. Diğerlerinin hayatı bitti. İdealleriyle 40 sene hayatlarında belki bir yere gelmek için dağ taş uğraşmış insanlarla ilgili tek bir söz söyledin mi. Bu süreç iki-üç sene sürmedi. Bu süreç onlarca yıl sürdü. Ve bu sürecin içersinde yeralanlarla ilgili sen büyük büyük cümleler hiç kurdun mu. Şimdi onların hepsi aklandı. Bir de üstüne üstün şu lafı söylüyorsun. Diyorsun ki, 'Geçmişte bu insanlarla ilgili karar verenlerle ayne mertebeye koyuyorsun bugünün hakimlerini. Yani bir dönemin FETÖ'cüleriyle FETÖ'cü hakimleriyle bugünün hakimlerini aynı kefeye koyuyorsun ve aynı örnek üzerinden değerlendiriyorsun.

Arınç'ın söylediği her şey yok hükmünde

Diyebilirsin ki arkadaş 'Hukuk evrenseldir, ütfen kararlarınızı verin' örneğiiniz bile ilginç bir örnek. Ben o yüzden söylüyorum; Benim için gerçekten Bülent Arınç'ın söylediği her şey yok hükmünde. Çünkü hellalleşmeye doğru yerden başlayacaktı.