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Mete Yarar: Suriye'de Türkiye'siz bir çözüm yok!

Güvenlik politikaları uzmanı Yarar "Türkiye'nin Suriye’de olmadığı hiçbir çözüm yoktur. Bunu önce Rusya ve İran gördü" ifadelerini kullandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 00:38
Mete Yarar: Suriye'de Türkiye'siz bir çözüm yok!

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Türkiye’nin Suriye’de olmadığı hiçbir çözüm yoktur. Bunu önce Rusya ve İran gördü." dedi.

Yarar, Kırşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Afrin ve Ötesi" konferansında, Anadolu Ajansı ve TRT'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yayımladığı görüntüler eşliğinde Afrin bölgesindeki harekatla ilgili bilgi verdi.

"Ekonomik güçlenme, terör saldırısına maruz kalıyor"

Harekat tamamlandığında Afrin bölgesinde 100 kilometre uzunluğunda ve 2,5 metre kalınlığında beton tüneller, kaleyi andıran yapılar, yığınaklar ve mevzilerle karşılaşıldığını belirten Yarar, bunların maliyetinin birkaç milyar doları geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin son 10 yılda ekonomik yönden güçlenmeye, yurt dışında terörle mücadele etmeye karar verdiğinde korkunç bir saldırı altında olduğunu vurgulayan Yarar, 7 Şubat krizi, 17/25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi, e-muhtıra, terör hareketleri, Dağlıca baskını ve benzerleri dikkatli şekilde incelendiğinde bunun görüleceğini dile getirdi.

Türk askerinin Fırat Kalkanı Harekatı'nda yöre halkına gösterdiği şefkat, merhamet ve yakınlığın Afrin'de kendisini gösterdiğine işaret eden Yarar, "Afrin bölgesinde operasyonun bittiği gün orada yaşayanlar, evlerin arasına gizlenmiş olan ve askerlerimize tuzak kurmayı düşünen insanları kulaklarından tutup Türk askerine teslim etti. 'Bu adam terörist, sizi öldürmek için bekliyor' dediler. Her yerde bunu yaptılar." diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 00:38
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