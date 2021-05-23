Mete Yarar saldırıların arkasındaki şok detayı açıkladı

Güvenlik politikaları uzmanları, önümüzdeki haftalardan itibaren Avrupa'da maket uçaklarla terör saldırısı ve suikast girişimleri olabileceğini düşünüyor. Batılı istihbarat örgütlerinin temin ettiği, öğrettiği ve maket uçakların içine entegre edilen teknolojinin DAEŞ'in eline geçmemesi olanaksız gibi görünüyor. Bu olduğunda da bumerang etkisiyle Avrupa, kendi şehirlerinde maket uçak saldırıları görebilir.

Önce Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü, sonra da Batman ve Şırnak'taki üsler... Geçtiğimiz iki hafta içinde maket uçaklarla saldırı yapan PKK'nın girişimleri askerlerimizce bertaraf edilmiş, can ve mal kaybı meydana gelmemişti.

Maket uçak saldırılarının arkasında neler var? Terör örgütü PKK'ya o teknolojiyi kim verdi? Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, CNN TÜRK ekranlarında değerlendirmede bulundu.



Mete Yarar'ın açıklaması şu şekilde;

Barikatlar döneminde yakalanan bir tane İHA var. Bizim tabur düzeyinde kullandığımız özel bir İHA. Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalandı. Gözlem için kullanılan bir İHA'ydı. Bundan bir yıla yakın önce paramotorla Hatay bölgesine sızan gruplar tespit edilmişti. Biz paramotor ve maket uçakları PYD'nin eğitim aldığı bir merkez var, Suriye'deki kampları. Eğitim verenler eski Blackwater paralı askerleri. En son saldırılarda başka bir teknoloji var. Bunların çoğu basit sistemler. Uzaktan kumanda ile gönderiyorlardı. Üzerlerine küçük patlayıcıları bırakıp geliyorlardı. Genel olarak bunları engellemeye yönelik bir sistemimiz var. Dronsavar sistemi. Bölgede tespit edip iletişimini kesiyor. Son gördüklerimizde başka bir özellik çıktı. NATO müttefikimiz Kanada'da hatırlasanız, SİHA'larda kullanılan lazer tespit ve keşif potunu bize vermiyor. ASELSAN'ın şu an ürettiği ve taktığımız üründen bahsediyorum. Bir tanesi Kanada yapımı bir tanesi de Belçika yapımı çok özel iki teknoloji kullanılıyor. Bunlar sistem kesse bile başka bir navigasyon sistemine geçecek teknolojileri var. Bir terör örgütünün kaynaklarının sınırsız olması gibi bir şey olamaz. Toplama baktığınız zaman büyük bir miktara geliyor. Üzerlerindeki sistemler ele geçirildiği için kod numaraları tarafından kimler aldı, istihbarat birimleri tarafından takip edilecek. Bu akıl normal PKK'nın aklı olamaz. Kanada'daki Belçika'daki sistem ve üzerinde ayriyeten bir tane navigasyon kartının üçünün birleşeni bugüne kadar yapılmamıştı. PKK'daki kimsenin bu bağlantıları bulma şansı yok. Bunu kullanan istihbarat örgütü paket olarak servis etmiş. Eğitim Suriye'de verilmiş.

Bizim şöyle bir avantajımız var. Biz uzun zamandan beri terör örgütünü takip ediyoruz. Terör örgütüne hangi istihbarat örgütlerinin de destek verdiğin biliyoruz. Buna benzer saldırılar her gün Irak'ın kuzeyinde yapılıyor. Bu nedenle bu tür saldırıları nasıl engelleyebileceğini Türkiye geliştirdi. Bu alternatiflerde Avrupa'da yok. Çünkü biz hazırlıklıyız. Bu saldırıda kullanılan malzemeyi şu anda önleyecek sistemimiz var. Asıl önemli olan örgüt neden böyle bir saldırı yaptı? TSK, hem Suriye'de hem de Irak'ın kuzeyinde artık PKK terör örgütünün iki kişisinin bile bir araya gelmesine müsaade etmediği bir güçlü duruşu var. Kafalarını çıkartamadıkları için yerel militanları kullanıyorlar. Eylemsizliğini eyleme dönüştürme çabası bu.