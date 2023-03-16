Mete Yarar: "Pkk terör örgütü, daha önce Türk siyaset tarihinde böyle bir şey yapmadı!"
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "HÜDA PAR'a sorduğunuz soruları HDP'ye sorabilir miydiniz? Mesela, HDP'ye PKK terör örgütü müdür diye sorsanız evet cevabını alır mıydınız?" diyerek Millet ittifakını isim vermeden eleştirdi.
CNN TV'de canlı yayında önemli konulara değinerek Millet ittifakını isim vermeden eleştirdi.
Yarar: "Ben barikatlar döneminde de oradaydım, görev yaptığım dönemde de oradaydım, Hizbullah'ın olduğu dönemde de ordaydım. Sonuçta ben de PKK ile mücadele etmek için yıllarımı verdim. Ama şunu söyleyeyim size, Türkiye'de PKK terör örgütünün Türk siyasetine mesaj verdiği bir döneme şahit olmadım ben." ifadelerini kullandı.