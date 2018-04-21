Mete Yarar açıkladı: Başka çözüm yok! Rusya ve İran...

Yarar, Kırşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Afrin ve Ötesi" konferansında, Anadolu Ajansı ve TRT'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yayımladığı görüntüler eşliğinde Afrin bölgesindeki harekatla ilgili bilgi verdi.

Harekat tamamlandığında Afrin bölgesinde 100 kilometre uzunluğunda ve 2,5 metre kalınlığında beton tüneller, kaleyi andıran yapılar, yığınaklar ve mevzilerle karşılaşıldığını belirten Yarar, bunların maliyetinin birkaç milyar doları geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin son 10 yılda ekonomik yönden güçlenmeye, yurt dışında terörle mücadele etmeye karar verdiğinde korkunç bir saldırı altında olduğunu vurgulayan Yarar, 7 Şubat krizi, 17/25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi, e-muhtıra, terör hareketleri, Dağlıca baskını ve benzerleri dikkatli şekilde incelendiğinde bunun görüleceğini dile getirdi.

Türk askerinin Fırat Kalkanı Harekatı'nda yöre halkına gösterdiği şefkat, merhamet ve yakınlığın Afrin'de kendisini gösterdiğine işaret eden Yarar, "Afrin bölgesinde operasyonun bittiği gün orada yaşayanlar, evlerin arasına gizlenmiş olan ve askerlerimize tuzak kurmayı düşünen insanları kulaklarından tutup Türk askerine teslim etti. 'Bu adam terörist, sizi öldürmek için bekliyor' dediler. Her yerde bunu yaptılar." diye konuştu.

"Rusya, Zeytin Dalı Harekatı'na neden destek verdi?" sorusuna Yarar, şöyle cevap verdi:

"Biz Rusya ile çalışıyoruz. Biz mi Rusya’ya muhtacız yoksa Rusya mı bize Suriye’de? Şu ne net olarak görüldü. Türkiye’nin Suriye’de olmadığı hiçbir çözüm yoktur. Bunu önce Rusya ve İran gördü. DAEŞ ile mücadele kapsamında gördü. Biz Fırat Kalkanı Harekatı’na başladığımızda 15 Temmuz’dan yalnızca 45 gün geçmişti. Biz Cerablus’a geçtiğimizde 300 askerle başardık. 300 asker ve 3 bine yakın ÖSO askeri ile girdik. Operasyon bitti, iki bin kilometrekarelik alan temizlendi. En son ulaştığımız rakam iki bin askerimiz Suriye’deydi."