Mete Yarar: ABD ambargo uyguluyor!

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Kredi ve Yurtlar Kurumu Karabük İl Müdürlüğü tarafından Karabük Üniversitesi (KBÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" etkinlikleri çerçevesinde "Yeni Türkiye, Yeni Gelecek" konferansları kapsamında düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye" programına katıldı.

'SİHA YAPINCA AMBARGO UYGULADILAR!'

SİHA'larda bulunan fotoğraf çeken kamera sistemine ABD tarafından ambargo uygulandığını ve Türkiye'ye verilmediğini hatırlatan Yarar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların bir sistemini Amerika'dan alıyorduk. Amerikalılar SİHA'yı yapmayı becerdiğimizi anladıkları gün ambargo kapsamında olmayan bu sistemi ambargo kapsamına aldılar. Yani Türkiye'ye o parçayı göndermediler.

AMBARGOYU ASELSAN YIKTI!

Başka bir şey daha yaptılar biz SİHA'yı yapınca. Motor göndermemeye başladı. ASELSAN'ın mühendisleri 6 ay içerisinde o vermedikleri, ambargo kararı almış oldukları o sistemi görüntüyü çeken kamera sistemini üretti."