Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mete Yarar: ABD ambargo uyguluyor!

Mete Yarar, ABD'nin Türkiye'ye ambargo uyguladığını söyledi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:30
Mete Yarar: ABD ambargo uyguluyor!

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Kredi ve Yurtlar Kurumu Karabük İl Müdürlüğü tarafından Karabük Üniversitesi (KBÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" etkinlikleri çerçevesinde "Yeni Türkiye, Yeni Gelecek" konferansları kapsamında düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye" programına katıldı.

'SİHA YAPINCA AMBARGO UYGULADILAR!'

SİHA'larda bulunan fotoğraf çeken kamera sistemine ABD tarafından ambargo uygulandığını ve Türkiye'ye verilmediğini hatırlatan Yarar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların bir sistemini Amerika'dan alıyorduk. Amerikalılar SİHA'yı yapmayı becerdiğimizi anladıkları gün ambargo kapsamında olmayan bu sistemi ambargo kapsamına aldılar. Yani Türkiye'ye o parçayı göndermediler.

AMBARGOYU ASELSAN YIKTI!

Başka bir şey daha yaptılar biz SİHA'yı yapınca. Motor göndermemeye başladı. ASELSAN'ın mühendisleri 6 ay içerisinde o vermedikleri, ambargo kararı almış oldukları o sistemi görüntüyü çeken kamera sistemini üretti."

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 23:30
  1. Karabük
  2. Mete Yarar
  3. mete yarar abd
  4. abd ambargo
  5. ASELSAN
  6. türkiye ambargo
  7. Silah ambargosu
  8. iha
  9. siha

YORUM YAZ

  • LeventLevent9 sa önce
    Motor urettigimiz gunler gelecek miArtik cumhurbaslani ithalati kismadikca ona oy vermeyecem. Neredeyse dometes alacaz Rusya dan her seyi ithal eder olduk
  • ENGİN CANENGİN CAN11 sa önce
    ... bu ambargo degilki.adamın teknolojisini çalıyoruz.tabiki parçaları vermez.alın bu teknolojileri görun sizde kopyalayın diyemi vercek.tabiiki vermez.bizde aynısını yapardık.niyeryaya zırhlı araç sattık.nijerya ben yapcam dese ve sadece bi iki parcayı bizden istese.hopp bakalım senniye öyle yaptınki biz sana satıyorduk deriz.ve parça satmamaya karar veririz.admin birşey bilmiyorsun.bu adam birşey bilmiyor.birde uzmanmmış.ne uzmanı yaa.
  • SaksafoncuSaksafoncu12 sa önce
    İllaki ambargomu koymak gerekir? O zaman direk kendin yap. Hemde yuzde yüzyerli. Demekki sadece suclamaklada oluyormuş.Dünyada dostumuz yok.Nokta.
  • halil45halil4519 sa önce
    amerikan politikasi tam kandirmaya yönelik ayni fetö gibi
  • abdoabdo19 sa önce
    baş çıban yahudilerin yönetimindeki vede işgalindeki abd nin esas maksatı tc yi işgal edip bölüp parçalamaktır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
  1. Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
  2. Timsah, Karabük'te nefes almak istiyor
  3. Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan..
  4. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
  5. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
  6. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
  7. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
  8. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
  9. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  10. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  11. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  12. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  13. Hakkari'de park halindeki araç..
  14. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  15. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  16. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  17. Borsa günü düşüşle bitirdi
  18. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  19. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  20. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...