METE Lazer Güdümlü Mini Füze üzerinde bir süredir çalışmalarını sürdüren Roketsan, yeni bir test atışı gerçekleştirdi. Gök Alp adlı drondan atılan METE, hedefini başarıyla imha etti. Bunun üzerine, METE Füzesi için seri üretim kararı alındı.

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası daha da popüler hale gelen silahlı dron sistemlerine Roketsan, kendi damgasını vurmaya hazırlanıyor. Bu amaçla METE Füzesini geliştiren Roketsan, yakında METE’yi muharebe sahasının kullanımına sunacak. METE için Roketsan; en küçük mühimmat tapasını, uçuş motorunu, kontrol tahrik sistemini ve en önemlisi ise lazer arayıcı başlığı geliştirdi.

Adeta bir minyatür füze olan METE, 40mm çapa sahip. İlk olarak dron ve İKA (HAVELSAN BARKAN) platformlarında kullanılacak olsa da METE, ilerleyen dönemde bir piyadenin tüfeğinde bulunan bombaatardan dahi atılabilecek. Maliyet etkin ve hassas güdümlü bir mühimmat olan METE’nin, ilerleyen dönemde muharebe sahasına damga vuracağı öngörülüyor.

1 kilometrenin üzerinde bir menzile ve 1.4 kilogram ağırlığa sahip METE Füzesi, 1 metreden daha yüksek bir hassasiyetle hedefini vurabiliyor.

Düşman piyade unsurlarına karşı olarak anti-personel amacıyla kullanılacak METE Füzesi için ihtiyaç duyulan lazer işaretlemeyi, bir platform veyahut yerdeki piyade unsurları gerçekleştirebiliyor.

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METE Füzesi, üzerindeki yarı aktif lazer arayıcı başlık sayesinde işaretlenen hedefe hassas bir şekilde yönelerek hassas bir şekilde kendini infilak ettiriyor. METE, tek-er tarafından başka herhangi ikincil personele ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek.

Özellikle Ukrayna Ordusu, halihazırda Rus Ordusu’na karşı silahlı dronları aktif olarak kullanıyor. Bu dronların silahlandırılmasında ise güdümsüz RPG-7 roketleri veyahut havan mühimmatları tercih ediliyor. Muharebe sahasında önemli kazanımlara yol açan silahlı dron konseptinin, METE Füzesi ile çok daha büyük bir çarpan etkisi oluşturacağı üzerinde duruluyor.

Bir RPG-7 veyahut 81mm havan mühimmatının ağırlıkları 5 ila 8 kilogram arasında değişirken, METE ise yalnızca 1 kilogram ağırlığında. Öte yandan bahsi geçen mühimmat herhangi bir güdüm sistemine sahip değilken, METE ise lazer arayıcı başlıkla hedefini hassas bir şekilde vurabilecek.

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