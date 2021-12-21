Metaverse evreni Deccalin hayali!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg tarafından geçtiğimiz haftalarda sanal dünyaların artırılmış fiziksel gerçeklik paylaşım alanı olarak tanıtılan Metaverse evrenine ilişkin ilahiyatçılardan önemli uyarılar geldi.

Akit’e konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, bu sözde evrende insanlar için günah olgusunun tamamen ortadan kalkacağına dikkati çekerek, “Bu uygulama insanları tamamen sanal dünyaya bağımlı hale getirecek. Dünya gerçeklerinden uzaklaşan insanlar tamamen hayal dünyasında yaşayacaklar. İnsanlık şu anda geldiği nokta itibariyle uçurumun kenarındadır. Günah olgusu tamamen ortadan kalkacaktır. Ayrıca insanlar kendi istekleri ile tecrit altına girecek. Gençlerimiz, çocuklarımız, insanlık büyük tehlike altında” dedi.

Büyük yıkıma sebeb olur

Yeryüzü ve kainatın sahibinin Yüce Allah olduğunu ve Allah’ın hükmü üzerine başka bir hüküm bulunmadığına dikkati çeken Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise şunları söyledi: “Oluşturulan bu sözde evrende insanlar dini her türlü ahlaksızlığa ve sapkınlığa maruz kalacaktır. İnsanlar gerçeklik olgusunu kaybedebilir. Bu sözde evrende her şeyin serbest olması gerçek dünyada büyük yıkımlara sebeb olur. Geçmişte bu tür sapkınlıkların ve ahlaksızlıkların yaşandığı kavimlere neler olduğunu herkes biliyor. Deccalin cennetine girenler Allah’ın cehennemini yaşarlar.”

Metaverse nedir?

Metaverse kelimesi, ‘meta’ (öte) ve ‘universe’ (evren) sözcüklerinin anlamlarının karışımından türetilen yeni bir sözcük. Metaverse, sanal dünyaların, artırılmış fiziksel gerçeklik ile sanal alanın yakınsaması ile oluşturulan kolektif bir paylaşım alanı olarak adlandırılıyor. Burada herkesin özelleştirilebilir bir dijital karakter haline getirilmesi planlanıyor. Metaverse bu haliyle arkasında gerçek insanların olduğu dijital karakterlerin, özel “Horizon” ağı içerisinde etkileşime girip oyun oynadığı, farklı hayatlar yaşadığı, her türlü sapkınlığın ve ahlaksızlığın hüküm sürdüğü yapay evren olarak tanımlanabilir.