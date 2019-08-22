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Metal korkuluklar turkuaz ve beyaza boyandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kavşak, battı çıktı, üst geçit ve yol kenarlarındaki boyası dökülen metal korkulukları turkuaz ve beyaza boyadı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:40
Metal korkuluklar turkuaz ve beyaza boyandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kavşak, battı çıktı, üst geçit ve yol kenarlarındaki boyası dökülen metal korkulukları turkuaz ve beyaza boyadı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst yapıların zamanla eskiyen ve görünümü bozulan bölümlerine müdahale ediyor. Bu kapsamda kavşak, battı çıktı, üst geçit ve yol kenarlarındaki boyası dökülen, paslanan metal korkuluklar Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Büyükşehir’in kurumsal renkleri olan turkuaz ve beyaz renkler ile boyandı. Çalışmalar doğrultusunda, İzmit SEKA Park’ta bulunan iki çelik üst geçit ekipler tarafından yeniden boyandı. Miralay Mümtaz Caddesi boyunca uzanan korkuluklar, Santral yokuşundaki şelale üst geçidi, Adalet Köprüsü ve Seka Tünel korkuluklarında çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalarla üst geçitlerde paslanan ve kötü görüntü oluşturan korkulukların görünümü güzelleştirildi. Korkuluklar ve üst geçitler Büyükşehir’in kurumsal renkleri olan Turkuaz ve Beyaz ile güzel bir görüntüye kavuştu.


Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi şehre yeni yaya üst geçitleri kazandırmak için de çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Çetin Emeç Üst Geçidi, eski olması ve ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılarak sıfırdan modern çelik üst geçit ile değiştiriliyor. Yapımı devam eden çelik üst geçit, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi’nin açılışı olan 9 Eylül 2019 tarihine kadar vatandaşların hizmetine sunulacak.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:40
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