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Ekonomi Metal işçilerine zam! Metal işçilerine ne kadar zam yapıldı? 2022 metal işçileri zam oranı ne kadar?
Ekonomi

Metal işçilerine zam! Metal işçilerine ne kadar zam yapıldı? 2022 metal işçileri zam oranı ne kadar?

Otomotiv sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan binlerce işçinin beklediği toplu sözleşmede anlaşmaya varıldı. Türk Metal işçilerine ilk altı ayda verilecek zam oranları da netleşti. Metal işçilerine ne kadar zam yapıldı? 2022 metal işçileri zam oranı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-01-12 08:48:00 - 2022-01-12 08:50:18
Metal işçilerine zam! Metal işçilerine ne kadar zam yapıldı? 2022 metal işçileri zam oranı ne kadar?

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uzlaştı. Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de aralarında olduğu metal iş kolundaki 200 iş yerini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağlandı.

2022 metal işçileri zam oranı ne kadar?

Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı. 130 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ilk 6 ay için işçiler yüzde 27.44 oranında zam almış oldu. Eylül ayından bu yana süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.

 

 

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