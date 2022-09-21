Metabolizma hızlandıran elmalı tarçınlı yoğurt: Diyet meyveli yoğurt tarifi
Sağlıklı kilo verdiren yoğurt ve elma ikilisi...Diyet listelerinin olmazsa olmaz ikilisi haline gelen elma ve yoğurdu beraber tüketirseniz vücudunuzu fit bir şekle sokup kilo verebilirsiniz. Lezzetli bir şekilde diyete devam etmenizi sağlayacak elma ve yoğurt ile formunuzu korumanın yolları kolay. Zayıflamak için yoğurt ve elma kürü nasıl yapılır? İşte yoğurt elma tarçın faydaları ve tığ gibi zayıflamak için elma ve yoğurt kürü nasıl yapılır?
Metabolizma Hızlandıran Elmalı Tarçınlı Yoğurt Tarifi İçin Malzemeler
1 adet yeşil elma
1 kase yoğurt
Biraz tarçın
Metabolizma Hızlandıran Elmalı Tarçınlı Yoğurt Tarifi Nasıl Yapılır?
Elmalar iri olacak şekilde robottan geçirilir. Yoğurtla karıştırılır. Üzerine tarçın serpilir. Hem leziz hem pratik bu tarifle sindiriminiz düzene girecek, sabahları aç karna düzenli yediğinizde metabolizmanızın hızlanarak yağ yaktığınızı fark edeceksiniz.
Yoğurt elma tarçın faydaları - Yoğurt elma tarçın ne işe yarar?
Vücudun diyete adapte olabilmesi için ortalama 15 gün boyunca uygulamanız gereken bu yoğurt-elma diyeti, her gün aynı zaman diliminde tüketilmelidir. Metabolizma hızlandırma konusunda etkili bu karışımda elmanın içerisindeki lifli yapısı zayıflatma konusunda oldukça kuvvetli hale geliyor.
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