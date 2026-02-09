  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşgal yetkisi arttı! Batı Yaka'da işgali genişleten kararlar onayladı Kabe'de duygu dolu anlar: Yeni Müslümanların gözyaşları sel oldu 28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı Yunan'da "KAPLAN" korkusu: Türk yapıyor, onlar bakıyor! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet! Aptamil bebek mamaları toplatılıyor! Tarım Bakanlığı: Tüketmeyin Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu Galatasaray'dan gövde gösterisi
Gündem Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler!
Gündem

Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Muhalif gazeteci Erdem Atay, CHP ve İYİ PARTİ saflarındaki birçok belediye başkanının AK PARTİ’ye geçmek için plan yaptığını iddia ederek gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Özellikle Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan üzerinden dikkat çeken bir iddiayı gündeme getiren Atay, CHP içindeki "gizli AK PARTİ’li" yapılanmasına sert eleştiriler yöneltti.

"Erdoğan elini çekti, Özarslan 'şeref duyarım' dedi"

Erdem Atay, Mesut Özarslan’ın havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı iddia edilen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

 

"Bir belediye başkanını havalimanına götürüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan inecek ve onu karşılayacaklar. Erdoğan el sıkışırken belediye başkanının da elini sıkıyor. Orada birisi 'Bu şuranın belediye başkanı' deyince Erdoğan hemen elini çekiyor. O ara belediye başkanı, 'Sayın Cumhurbaşkanım sizinle olmaktan gurur duyarım, onur duyarım' diyor."

 

"Özgür Özel Erdoğan'ın tutsağıdır!"

CHP ve İYİ PARTİ tabanına seslenen Atay, Özgür Özel hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı. Atay, muhalif seçmenin kandırıldığını savunarak şöyle konuştu:

 

"Özgür Özel’e oy verdiğiniz takdirde AK PARTİ’ye oy vermiş olursunuz. Özgür Özel teslim, tutsak bir adamdır. Recep Tayyip Erdoğan’ın tutsağıdır, tırnak içerisinde kölesidir. CHP’ye oy verenlerin aslında AK PARTİ’ye oy verdiğini yakında göreceksiniz."

"Yemediğimiz hakaret kalmadı"

Veryansın TV olarak bu gelişmeleri aylar öncesinden duyurduklarını belirten Atay, kendilerine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi: "Bize yalancı dediler, yemediğimiz hakaret kalmadı. Bugün Özarslan istifa etti ve biz yine haklı çıktık. 3 gündür küfredenler şimdi özür diliyor."

 

Erdem Atay’ın bu iddiaları siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ederken, CHP yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gazeteci Erdem Atay'dan Özgür Özel'e: "Rezil Oldun, Enver Aysever Bile Seni Tokatlıyor!"
Gazeteci Erdem Atay'dan Özgür Özel'e: "Rezil Oldun, Enver Aysever Bile Seni Tokatlıyor!"

Gündem

Gazeteci Erdem Atay'dan Özgür Özel'e: "Rezil Oldun, Enver Aysever Bile Seni Tokatlıyor!"

Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız"
Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız"

Gündem

Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti
Gündem

ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti

Milletin değerlerinden kopuk, Batı'nın kokuşmuş materyalist zihniyetiyle zehirlenmiş sözde bilim insanları, mukaddesatımıza dil uzatmaya dev..
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanl..
CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: "Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın"
Gündem

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Her fırsatta İslam’ın kutsallarına dil uzatan, mukaddesatımıza saldırıda sınır tanımayan CHP zihniyeti, bir kez daha kendini gösterdi. Kuşad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23