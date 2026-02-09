Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler!

"Erdoğan elini çekti, Özarslan 'şeref duyarım' dedi"

Erdem Atay, Mesut Özarslan’ın havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı iddia edilen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Bir belediye başkanını havalimanına götürüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan inecek ve onu karşılayacaklar. Erdoğan el sıkışırken belediye başkanının da elini sıkıyor. Orada birisi 'Bu şuranın belediye başkanı' deyince Erdoğan hemen elini çekiyor. O ara belediye başkanı, 'Sayın Cumhurbaşkanım sizinle olmaktan gurur duyarım, onur duyarım' diyor."

"Özgür Özel Erdoğan'ın tutsağıdır!"

CHP ve İYİ PARTİ tabanına seslenen Atay, Özgür Özel hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı. Atay, muhalif seçmenin kandırıldığını savunarak şöyle konuştu:

"Özgür Özel’e oy verdiğiniz takdirde AK PARTİ’ye oy vermiş olursunuz. Özgür Özel teslim, tutsak bir adamdır. Recep Tayyip Erdoğan’ın tutsağıdır, tırnak içerisinde kölesidir. CHP’ye oy verenlerin aslında AK PARTİ’ye oy verdiğini yakında göreceksiniz."

"Yemediğimiz hakaret kalmadı"

Veryansın TV olarak bu gelişmeleri aylar öncesinden duyurduklarını belirten Atay, kendilerine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi: "Bize yalancı dediler, yemediğimiz hakaret kalmadı. Bugün Özarslan istifa etti ve biz yine haklı çıktık. 3 gündür küfredenler şimdi özür diliyor."

Erdem Atay’ın bu iddiaları siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ederken, CHP yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.