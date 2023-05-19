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Teknoloji Meta, yapay zekaya yönelik planlarını açıkladı
Teknoloji

Meta, yapay zekaya yönelik planlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 09:35:00 -
Meta, yapay zekaya yönelik planlarını açıkladı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka için yeni nesil altyapılarını oluşturmaya yönelik gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka için yeni nesil altyapılarını oluşturmaya yönelik gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Yapay zeka teknolojileri, günümüzde oldukça popüler hale geldi. Özellikle ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, yapay zeka pazarına olan ilgiyi artırdı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka için yeni nesil altyapılarını oluşturmaya yönelik gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Yapay zeka modellerini çalıştırmak için şirketin ilk özel silikon çipi, yapay zeka için optimize edilmiş yeni bir veri merkezi tasarımı ve yapay zeka araştırması için süper bilgisayarın ikinci aşamasının bu gelişmeler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, bu çabaların Meta'nın daha büyük ve sofistike yapay zeka modelleri geliştirmesini, bunları verimli bir ölçekte devreye almasını sağlayacağı ifade edildi.

Özel çip geliştirildi

Açıklamada, şirket içinde geliştirilen özel hızlandırıcı çip ailesi MTIA'ya değinilerek, hem MTIA çipleri hem de grafik işlem birimlerini dağıtarak daha iyi performans, daha az gecikme ve daha yüksek verimlilik sağlanacağı vurgulandı.
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Daha hızlı ve uygun maliyetli olacak yeni nesil veri merkezi tasarımlarının da şirketin mevcut ürünlerini desteklerken, gelecek nesil yapay zeka donanımına olanak tanıyacağının altı çizilen açıklamada; veri merkezinin, şirket içi geliştirilen ilk uygulama özel entegre devre çözümü MSVP gibi diğer yeni donanımları tamamlayacağı belirtildi.

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