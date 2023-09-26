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Teknoloji Meta Threads hatasından döndü
Teknoloji

Meta Threads hatasından döndü

Yeniakit Publisher
2023-09-26 22:28:00 -
Meta Threads hatasından döndü

Threads profilini kaldırmak için Instagram'ı da devre dışı bırakmak gerekiyor. Ancak Meta, Threads hesap silme özelliğini genişletiyor.

Meta geçtiğimiz aylarda erişime açtığı Threads’in hesap silmesine ilginç şekilde izin vermiyordu. Threads’ten ayrılmak isteyen kullanıcılar aynı zamanda Instagram hesaplarını da silmek zorunda kalıyordu. Ancak Aralık ayından itibaren bu değişecek. Peki Threads hesap silme nasıl yapılır?

Threads hesap silme nasıl yapılır?
Meta’nın gizlilikten sorumlu bir yöneticisine göre Threads için önemli bir güncelleme geliyor. Şirket, Aralık ayına kadar kullanıcıların Threads hesaplarını Instagram hesaplarından ayrı olarak silebilmelerine olanak sağlayacaklarını söyledi.

Meta’nın X rakibi sosyal platformu Threads, Temmuz ayında kullanıma sunuldu. Ancak Threads hesabını kaldırmak için Instagram profilinin de silinmesi gerekiyordu. Bu durum ise kullanıcılarda gizlilik ve veri güvenliği sorunları yarattı.

Threads profilini devre dışı bırakmak veya izinleri özelleştirmek mümkün olsa da, hesabı tamamen kaldırmaya izin verilmiyor. Meta Güvenlik Yöneticisi Michel Protti ise Instagram ve Threads hesaplarını ayırmanın teknik zorluklarına değindi.

Bu konuda kullanıcıların profillerini kaldırma taleplerini göz önüne aldıklarını dile getirdi. Buna göre Meta, artık Threads profillerinin ayrı olarak silinmesi için çalışıyor.
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Instagram’dan bağımsız hesap kaldırma seçeneği, Threads kullanıcılarına verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak.

Bununla birlikte, X tüm gelişmelere rağmen hala popülerliğini sürdürüyor. Bu da kullanıcıların alışkanlıklarından kolay kolay vazçgeçmediği anlamına geliyor. Bakalım Threads, popülaritesini artırmak için neler yapacak.

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