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Mesut’un arkadaşı geliyor!

Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferinde sona yaklaştı. Son pürüzlerin çözülmesinin ardından sarı lacivertlilerin Boşnak oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:13:00 -
Mesut’un arkadaşı geliyor!

Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferinde sona yaklaştı. Son pürüzlerin çözülmesinin ardından sarı lacivertlilerin Boşnak oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
Teknik direktör Vitor Pereira’nın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Arsenal’den Sead Kolasinac’ı kadroya katmaya hazırlanıyor.

Bir süredir kulübüyle sözleşme fesih görüşmeleri yapan Boşnak futbolcu, İngiliz ekibiyle büyük ölçüde anlaştı.

Sözleşme feshinin ardından sarı lacivertlilerin deneyimli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Mukavelesi sezon sonunda bitecek Kolasinac, Arsenal’den yıllık 5 buçuk milyon avro kazanıyordu.

Vitor Pereira’nın 28 yaşındaki futbolcuyu orta sahanın solunda oynatmayı planladığı gelen haberler arasında.

Kolasinac’ın transfer sürecinde Arsenal’den eski takım arkadaşı Mesut Özil ile de sürekli konuştuğu ve bu transferde Özil’in de katkısının bulunduğu öğrenildi.

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