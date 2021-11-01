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Spor Mesut'tan takım arkadaşlarına uyarı
Spor

Mesut'tan takım arkadaşlarına uyarı

Fenerbahçe’de kaptan Mesut Özil, gösterdikleri performanstan dolayı takım arkadaşlarını uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:47:00 -
Mesut'tan takım arkadaşlarına uyarı

Fenerbahçe’de kaptan Mesut Özil, gösterdikleri performanstan dolayı takım arkadaşlarını uyardı.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, antrenman sonrasında takım arkadaşlarını topladı ve konsantrasyon uyarısında bulundu. Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen Kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak bir an önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil, “Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli futbolcular, antrenmandan sonraki takım toplantısından 'hedef birliği' motivasyonu ile ayrıldılar.

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