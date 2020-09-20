Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili ailesinden kritik duyuru
Dün öldüğüne yönelik haberler gündeme bomba gibidüşen eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumu ile ilgili ailesinden açıklama geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kültür-Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, sosyal medya hesabından 5 Mayıs tarihinde özel bir hastanede beyin ameliyatı geçiren eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın sağlık durumundan ümidin kesildiğini iddia etmişti.
Orhan, Mesut Yılmaz’ın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında sağlığından umudun kesildiğini belirtti.
Ailesinden açıklama
Orhan’ın paylaşımının ardından Yılmaz’ın öldüğü iddia edildi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada Mesut Yılmaz'ın öldüğü iddialarını yalanladı.
Yılmaz’ın ailesi de sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Yılmaz'a ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu için "zaman geçtikçe iyiye gitmektedir" denilerek tedavisinin evde sürdüğü, doktorları uygun görmediği için ziyaretçi kabul edilmediği ifade edildi.