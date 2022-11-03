Mesut Özil'in menajeri İngiltere'de resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak burada kadro dışı kalması ve beklentilerin altında kalan performansının ardından Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil, turuncu-lacivertlilerde de bekleneni veremiyor. Yaşadığı sakatlıklardan ötürü uzun süredir sahalardan uzak kalan 34 yaşındaki futbolcunun ismi bir dönem Galatasaray ile de anılırken, oyuncunun menajeri İngiliz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giymesinin ardından uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye gelen ancak Sarı-Lacivertli formayla beklentilerin oldukça altında kalan Mesut Özil, kısa süren Fenerbahçe macerasının ardından Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Başakşehir formasıyla Süper Lig'de yalnızca 10 dakika süre alabilen Mesut Özil, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formadan uzak kalırken 34 yaşındaki oyuncunun menajeri Erkut Söğüt İngiliz haber kaynağı Tribal Football'a yıldız ismin kariyer planlamasına dair açıklamalarda bulundu.

Bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan Özil için dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Söğüt, "Mesut Özil, Arsenal'den birçok oyuncuyla hala görüşmelerini sürdürüyor. Bukayo Saka ile ayrıca çok özel bir kardeşlik ilişkisi var." ifadelerini kullandı.

"Mesut, asla başka bir İngiliz kulübü için oynamaz." diyen Erkut Söğüt, "Aubameyang gibi değildir." açıklamasını yaptı. Özil'in menajeri, "Mesut, başarılı bir ameliyat geçirdi. Tamamen iyileşince tekrar sahalara geri dönecek. Futbolu bırakmayı düşünmüyor. Bunu defalarca söyledi." açıklamasını yaptı.

Bir dönem ismi Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile de anılan Mesut Özil için Erkut Söğüt, "Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıp Başakşehir'e transfer olurken durumu anlattı. Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir büyük takım için oynamaz. Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formasını giymez." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Piyasa değeri 50 milyon Euro'dan 1 milyon Euro'ya kadar düşen Mesut Özil, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde toplam 73 karşılaşmaya çıktı, 9 gol atarken, 3 de gol pası verdi. 34 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir forması ile henüz golle tanışamadı.