Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif: 20 milyon dolar maaş

İngiltere Premier Lig'in önde gelen takımlarından Arsenal'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e dudak uçuklatan bir teklif yapıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan'ın köklü ekibi Al Nassr, Mesut Özil için yıllık 20 milyon doları gözden çıkardı.

İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu transfer etmek isten Suudi takımın yetkilileri Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt ile temasa geçti.

Dünya futbol gündeminde bomba etkisi yapan transferin bu yıl gerçekleştirilmemesi durumunda Al Nassr, gelecek sezon için ön anlaşma niyetinde.

"Seni Arabistan'ın yeni prensi yapacağız"

Al Nassr yöneticilerinin Mesut Özil'e "Seni Suudi Arabistan'ın yeni prensi yapmak istiyoruz, bunun için de hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız" sözünü verdiği ön sürüldü.

İngiliz devi Arsenal'de bir yıl daha kalacağını açıklayan yıldız futbolcunun ne yönde bir karar vereceği ise merak ediliyor.