Mesut Özil!den şok tepki: Dayanamadı...

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Vitor Pereira arasındaki gerilim Kasımpaşa maçında gün yüzüne çıktı.

Gribal enfeksiyonu iyileşen Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldızı Mesut Özil dün yedek bekledi.

Bir ara kenarda ısındırılan yıldız futbolcu, beşinci değişiklikte de oyuna alınmayınca sinirlenerek ısınma yeleğini Vitor Pereira’nın önüne doğru attı.

Bu anların görüntüsü sosyal medyaya da yansıdı.

Süper Lig’de üst üste üçüncü maçından da galip ayrılan ve puanını 19 yapan Fenerbahçe, ligin ilk sekiz maçları itibarıyla 2013/14’ten bu yana en yüksek puanına ulaştı. Sarı lacivertli ekip bu süreçte 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Kasımpaşa'ya ters geliyorlar

Vitor Pereira da F.Bahçe ile çıktığı 21. iç saha maçında 17. galibiyetini aldı. İlk 21 maçlar itibarıyla Pereira’yı geçen tek isim ise Mustafa Denizli. Fenerbahçe Denizli yönetiminde ligdeki ilk 21 iç saha maçını da kazanmıştı.

F.Bahçe ayrıca K.Paşa’ya karşı büyük üstünlüğünü de sürdürdü. Sarı lacivertliler, K.Paşa’nın Süper Lig’de en fazla mağlup olduğu (29) ve gol yediği (89) ekip durumunda. F.Bahçe Kadıköy’de K.Paşa’ya karşı son 11 maçta 9 galibiyet aldı.