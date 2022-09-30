  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin 4 bölgeyi ilhak etti! Zelenskiy son dakika kararını duyurdu

Rusya, Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini aldı

Yeni nesil yolcu uçakları! Çin'in yerli uçağı Boeing ve Airbus C919 sertifikasını aldı!

Rusya'daki seferberlik sonrası Türkiye'ye akın başladı! Ek seferler konuldu

Tıp dünyası şaşkın! 13 aylık bebeğin böbreğinde bunun ne işi var?

Araç sahipleri merak ediyordu! Petrol fiyatlarına ilişkin son sözü söylediler! İşte o rakam

'Altın 1300 lira olacak' diyerek tarih verdi! Sürpriz tahmin

Avrupa bile çare bulamıyor, 2050’de yüzde 20’ye çıkacak! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Transfer teklifini resmen açıkladı! Süper Lig ekibinden Arda Güler bombası

Putin dünyayı ayağa kaldırdı: 3 bölgeyi Rusya'ya bağlayacak
Spor Mesut Özil'den kötü haber
Spor

Mesut Özil'den kötü haber

Medipol Başakşehir'de forma giyen deneyimli futbolcu Mesut Özil, sırtındaki ağrı nedeniyle ameliyat edileceğini ve uzun süre sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 20:29:00 -
Mesut Özil'den kötü haber

Medipol Başakşehir'de forma giyen deneyimli futbolcu Mesut Özil, sırtındaki ağrı nedeniyle ameliyat edileceğini ve uzun süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef uzun bir süre forma giyemeyeceğim. Sırtımdaki ağrının tamamen geçmesi için bu hafta ameliyat olacağım. En kısa sürede sahalara dönebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Sezon başında turuncu-lacivertlilere transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 3 maçta toplam 21 dakika forma giydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23