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Spor Mesut Özil'den Galatasaray açıklaması
Spor

Mesut Özil'den Galatasaray açıklaması

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılarak Başkaşehir'e transfer olan Mesut Özil ile yaptığı konuşmada, Mesut Özil'in Galatasaray'ın çok iyi bir oyuncu aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 00:34:00 -
Mesut Özil'den Galatasaray açıklaması

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray'ı, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8.5'ta yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

"Galatasay iyi bir oyuncu aldı"

Mesut Özil ile Lucas Torreira hakkında konuştuğunu dile getiren Dilmen, Özil'in Uruguaylı futbolcu için övgü dolu ifadeler kullandığını belirtti. Rıdvan Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil ile konuştum, 'Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı' dedi. Lucas Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

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