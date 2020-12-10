Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mesut Özil'in arabada Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısını dinlerkenki anlarını Türk Bayrağı emojisi ile paylaşması Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal forması giyen ama takımda kadro dışı kalarak adeta istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil, ayrılmak için gün sayıyor.

Fenerbahçe ve ABD'den birkaç takım tarafından istenildiği ileri sürülen Mesut Özil'İn arabadayken Türk Bayrağı eşliğinde paylaştığı Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısı imalı bir mesaj olarak algılandı.

Özil'in Fenerbahçe'ye muhtemel transferiyle ilgili konuşan Ali Koç ise, "Mesut Özil çok iyi Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'nin bu transferin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Mesut Özil bizim için çok güzel bir rüya ancak ekonomik şartlardan dolayı gerçekleşmesi zor bir rüya" dedi.