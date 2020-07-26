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Spor

Mesut Özil transferiyle ilgili resmi açıklama

Arsenal'daki geleceği büyük merak konusu olan ve adı sıklıkla Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile birlikte anılan Mesut Özil hakkında hocası Mikel Arteta'dan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 11:59:00 -
Mesut Özil transferiyle ilgili resmi açıklama

Koronavirüs arası sonrası Arsenal'ın çıktığı hiçbir maçta forma şansı bulamayan ve geleceği büyük merak konusu olan Mesut Özil'in adı, sıklıkla Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in gündemine geliyordu. Topçular'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman futbolcu hakkında hocası Mikel Arteta'dan gelen son açıklamaysa gündem yaptı.

İspanyol menajer, beIN SPORTS kanalına verdiği demeçte Mesut'un takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili bir soruya "Bilmiyorum. Kendisi, şu anda takımla çalışıyor ve herkesle aynı şansa sahip. Ancak kendisi kadroda bile değil." şeklinde yanıt verdi. Bu sezon yalnızca 23 maçta forma şansı bulabilen 10 numaranın takımıyla bir yıl daha kontratı bulunuyor.

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