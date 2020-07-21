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Spor

Mesut Özil teklifi reddetti!

Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:40:00 -
Mesut Özil teklifi reddetti!

Fenerbahçe taraftarlarını geçtiğimiz sezondan bu yana en fazla heyecanlandıran isimlerden biri olan Mesut Özil'in sözleşmesi bittikten sonra Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e transfer teklifi yaptığını fakat yıldız futbolcunun bu teklifi reddettiği iddia edildi. Arsenal'deki sözleşmesini tamamlamak istediğini belirten yıldız futbolcun sözleşmesi bittikten sonra geleceğiyle ilgili karar verecek.

Arsenal yönetimi ise yüksek maaşı nedeniyle kontratından önce Mesut Özil ile yolları ayırmayı hedefliyor.

Fakat Mesut Özil'in menajeri son dönemde yaptığı açıklamalarda oyuncunun Arsenal'de kalacağını ve çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

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