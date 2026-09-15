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Spor Mesut Özil Taraklı'da duyurdu: "Bir akademi kurma hayalim var, bir sene sonra bitecek"
Spor

Mesut Özil Taraklı'da duyurdu: "Bir akademi kurma hayalim var, bir sene sonra bitecek"

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Mesut Özil Taraklı'da duyurdu: "Bir akademi kurma hayalim var, bir sene sonra bitecek"

AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, Taraklı ziyaretinde akademi müjdesi verdi. Ümraniye'de inşaatı süren 11-18 yaş akademisinin bir sene sonra biteceğini söyledi.

Mesut Özil, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında gittiği Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gençlere yönelik yeni futbol akademisinin müjdesini verdi. AK Parti MKYK Üyesi ve eski futbolcu, Ümraniye'de inşaatı süren akademinin 11-18 yaş arası gençlere yönelik olacağını ve bir sene sonra biteceğini söyledi.

AK Parti'nin saha programları çerçevesinde tarihi ilçeye gelen Özil, öğle saatlerinde ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tarihi caddelerde vatandaşların talep ve dertlerini dinledi. Forma imzalatmak ve fotoğraf çektirmek isteyen sporseverler eski futbolcuya yoğun ilgi gösterdi.

Esnaf ziyaretinin ardından Taraklıspor altyapı tesisine geçen Özil, minik sporcularla penaltı atışı yaptı. Programın sonunda basın mensuplarına konuştu.

"Cumhurbaşkanımız ile 2009 yılında tanışmıştık"

Ziyareti değerlendiren Özil, "Ziyaret çok olumlu geçti, esnafla görüştük. Dinledik, konuştuk, sohbet ettik. Çocuklarla da görüştük. Çok keyifliydi benim için" dedi. Taraklı'yı "Tarihi çok özel bir yer" sözleriyle anlatan Özil, en kısa zamanda yeniden geleceğini, ailesiyle de gelebilmeyi umduğunu söyledi.

Siyasete giriş sürecine de değinen Özil, "Cumhurbaşkanımız ile 2009 yılında tanışmıştık. Bugüne kadar gelen bir süreç var" ifadelerini kullandı. MKYK üyeliğinden mutluluk ve gurur duyduğunu belirten eski futbolcu, "Cumhurbaşkanımızın yolunda yürümek çok gurur veriyor bana" dedi. Siyasete katılmasının farklı ilçe ve şehirlerde gençlerle görüşüp sohbet etme imkânı sağladığını da sözlerine ekledi.

Ümraniye'deki akademinin inşaatı sürüyor

Özil, akademi projesini çocukların ilgisi üzerinden anlattı: "Çocuklar hem imza istiyor, hem fotoğraf istiyor. Ümraniye'de şuan inşaat halinde, bir akademi kurma hayalim var, bir sene sonra bitecek." 11 ile 18 yaş arası gençler için bir sistem getirerek, gençlerin elinden tutup Avrupa'nın en büyük sahnelerinde kendilerini göstermeleri için çaba göstereceklerini kaydetti.

Özil sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefimiz tabi ki de gençlerin elinden tutup, saygılı sevgili ve ahlaklı şekilde sporu sevdirmek olacak. Elimden gelen mücadeleyi vereceğim."

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