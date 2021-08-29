Mesut Özil şoku!
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Altay'a konuk oluyor. Sarı-Lacivertli takımda Mesut Özil şoku yaşanıyor.
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Altay'a konuk oluyor. Sarı-Lacivertli takımda Mesut Özil şoku yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira sahaya Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed ve Valencia 11'iyle çıkarken, Mesut Özil kadroda yer almadı.
Fenerbahçeli yıldız futbolcu, kasığında ağrı hissettiği için riske edilmedi ve kadroya dahil edilmedi.
Mesut Özil, ilk 2 haftada 1 gol ve 1 asist üretti.