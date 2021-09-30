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Spor Mesut Özil Olympiakos maçında oynayacak mı?
Spor

Mesut Özil Olympiakos maçında oynayacak mı?

Mesut Özil sağlık durumu | Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde futbolseverler, Mesut Özil'in sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Mesut Özil bu akşam oynayabilecek mi? Mesut Özil kadrodan çıkarıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-30 15:38:00 -
Mesut Özil Olympiakos maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Zorlu maç öncesinde Mesut Özil'in sağlık durumu merak ediliyor.

Mesut Özil Olympiakos maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mesut Özil, gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçı kadrosundan çıkarıldı. Mesut Özil’in yerine ilk 11’de Pelkas’ın görev alması bekleniyor.

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