Mesut Özil Olympiakos maçında neden yok? Olympiakos maçında Mesut Özil neden oynamıyor?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçını Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile oynayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı kadrosu

Fenerbahç’de, Olympiakos karşısında 9 futbolcu forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Mesut Özil Olympiakos maçında neden yok?

TRT Spor'un haberine göre Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak. Mesut Özil grip olduğu için son idmanda yoktu. Mesut Özil'in tedavi uygulanıyor.