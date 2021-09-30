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Spor Mesut Özil, Olympiakos kadrosundan çıkarıldı
Spor

Mesut Özil, Olympiakos kadrosundan çıkarıldı

Gribal enfeksiyon nedeniyle Mesut Özil'in Olympiakos maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 14:38:00 - 2021-09-30 14:39:55
Mesut Özil, Olympiakos kadrosundan çıkarıldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Olympiakos'u ağırlayacak. İlk maçta Eintracht Frankfurt'u elinden kaçıran ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Olympiakos'u devirip ilk galibiyetini almaya çalışacak. Mücadele öncesi Sarı Lacivertliler'e kötü haber Mesut Özil'den geldi.

Fenerbahçe'de Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkartıldı.

Tecrübeli futbolcunun yerine Pelkas'ın ilk 11'de olması bekleniyor.

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